Každou pátou novou hypotéku si berou mladí do 30 let

Češi kvůli hypotékám berou banky útokem. Jen v prvním čtvrtletí letošního roku si vzali hypotéky za téměř 100 miliard korun. Rekordní zájem je jak o nové, tak i refinancované hypoteční úvěry.

Březen i celé první čtvrtletí byly z pohledu sjednaných hypoték rekordní napříč celým bankovním trhem. Například Skupina ČSOB v prvním kvartálu schválila hypotéky v objemu 29,7 miliardy korun. Jen za březen se číslo vyšplhalo na 14,62 miliardy korun, což je více než za celé první čtvrtletí loňského roku.

Také pro Českou spořitelnu (ČS) bylo období ledna až března letošního roku velmi úspěšné, objem nových hypoték dosáhl 23,8 miliardy korun, což je o 54 procent více než za stejné období před rokem. V březnu 2021 uzavřeli klienti ČS meziročně dvakrát více hypotečních úvěrů, objem činil 10,5 miliardy korun.

Banky evidují i rostoucí zájem mladých lidí o financování svého bydlení prostřednictvím hypoték. Například v ČS objem hypoték, které klienti ve věkové kategorii 18 až 30 let uzavřeli, vzrostl v březnu 2021 meziročně o 87 procent a přesáhl hranici dvou miliard korun. V posledních měsících tvoří více než pětinu (na konci letošního března 22,4 procenta) ze všech schválených úvěrů na bydlení právě mladí lidé do 30 let.

Průměrná výše hypotečního úvěru u mladých lidí do 30 let se za poslední dva roky zvýšila o 40 procent, a to ze dvou milionů na 2,8 milionu korun.

Mladí lidé touží bydlet ve vlastním, což ostatně potvrzují i mnohé průzkumy. Například podle aktuálního průzkumu UniCredit Bank záměr pořídit si vlastní bydlení vyjádřilo sedm z deseti oslovených do 30 let.

Nejvíce hypotečních úvěrů čerpají mladí lidé do 30 let s trvalou adresou ve Středočeském kraji, v Praze, v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

„Nejvíce vzrostl zájem o hypotéky v krajích s nejvyšším počtem obyvatel ČR, což souvisí především s dostupností pracovních příležitostí, zároveň bydlení ve Středočeském kraji je cenově dostupnější než v Praze. Fakt, že roste zájem o bydlení zejména v okolí hlavního města, potvrzují i data Českého statistického úřadu, která sledují saldo stěhování podle okresů. Na 1000 obyvatel se do Středočeského kraje v letech 2005-2017 přistěhovalo o devět lidí více, než se odstěhovalo,” doplnil hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Produkty pro mladé

S financováním bydlení pomáhá mladým lidem i stát, a to prostřednictvím programu Vlastní bydlení. S úrokovou sazbou ve výši jednoho procenta si mladí lidé do 40 let a při splnění dalších podmínek mohou půjčit až 2,4 milionu korun.

Za první tři měsíce bylo přijato 190 žádostí a mladí lidé již požádali o úvěry ve výši 259 milionů korun.