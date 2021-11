Kam s volnými penězi? Zkuste investovat do zemědělské půdy

Nechat své volné peníze na bankovních vkladech - např. spořicích účtech, i když některé banky v současné době jejich úročení mírně zvyšují -, je silně prodělečné. Proto někteří střadatelé hledají možnosti investování, které by jejich finance zhodnotily.

A jednou z možností jsou investice do zemědělské půdy, což je podle odborníků ceněná komodita, jejíž hodnota v čase roste. Zatímco v roce 2005 činila tržní cena hektaru zemědělské půdy 68 336 korun, o 15 let později v roce 2020 se stejná plocha obchodovala průměrně za 253 510 korun, což znamená 3,7násobek ceny.

Loni tak průměrné ceny zemědělské půdy meziročně narostly o 3,9 procenta na hodnotu 25,35 korun za metr čtvereční. Vyplývá to z dat společnosti Farmy.cz, s. r. o., podle níž tak cena zemědělské půdy loni rostla nejrychleji za poslední tři roky. Podobná situace se přitom dá očekávat i letos, po půdě totiž stále panuje zvýšená poptávka.

Pokud se rozhodnete pro investici do zemědělské půdy, budete se nejspíš zajímat především o pozemky z kategorie trvalý travní porost a orná půda. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Pro každého investora je pochopitelně nejvýhodnější, když si může zamýšlený pozemek prohlédnout na vlastní oči. Ne vždy je to ale možné, zvlášť když je třeba na konci republiky. V takovém případě mohou velmi pomoci mapové aplikace, jako jsou Mapy.cz či Google Maps. Z leteckého pohledu tak lze zjistit, zda je půda obdělávána, zda se tam pase dobytek, případně odhalíte nežádoucí stav – například hojnou přítomnost náletových dřevin či podmáčení.

Velmi důležitá je i bonita půdy daného pozemku. Bonita neboli bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je základní indikací kvality zemědělské půdy. Pohybuje se v rozmezí od jedné do 20 korun.

Informace o bonitě půdy pozemku si můžete vyhledat na internetu, například přes nahlížení do katastru nemovitostí, kde u daného pozemku najdete odkaz do eKatalogu BPEJ.

Vhodné je si také pečlivě pročíst na stránkách katastru všechny informace k vyhlédnutému pozemku. Pokud kupujete ne jednu, ale rovnou celý soubor parcel, zajímejte se také i o to, zda na sebe pozemky plynule navazují, Tuto informaci získáte i z nahlížení do katastru nebo online katastrálních map. Návaznost pozemků je pro budoucí zhodnocení pochopitelně výhodnější.

Anonymní nahlížení do katastru nakonec zůstává. Proti robotům má pomoci test

Anonymní nahlížení do katastru nakonec zůstává. Proti robotům má pomoci test Domácí

Při posuzování vhodnosti zemědělského pozemku jako investice kromě do katastru vždy nahlédněte i do územního plánu příslušné obce. Hodnotu půdy, i když ne nutně její cenu, vždy ovlivní, plánuje-li obec směrem k pozemku rozšiřovat zastavěné plochy, takzvaný intravilán.

„Při zvažování investice se u stávající pachtovní smlouvy zajímejte nejen o výši pachtovného, ale i o výpovědní lhůtu smlouvy. Standardem jsou dva až pět let, vyšší lhůty již nejsou žádoucí a negativně se projevují v ceně půdy. Obecně platí, že čím kratší výpovědní lhůta, tím lépe, jelikož pak lze do budoucna lépe pracovat s výši pachtovného,“ doporučil Boruta.

Co se týče možnosti pachtování zakoupené půdy, je dobré si zjistit i to, kolik zemědělských subjektů v dané lokalitě hospodaří. Čím větší konkurence totiž v tomto ohledu panuje, tím je to pro vás jako investora lepší, můžete totiž počítat se zvýšenou poptávkou po možnosti obhospodařování koupeného pozemku. Tuto informaci můžete jednoduše zjistit například na online portálu eagri.cz.