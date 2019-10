Jako banky? Pojišťovny by chtěly místo zdanění investovat do národního fondu

S úpravou zdanění technických rezerv počítá vládní daňový balíček, který je ve Sněmovně ve třetím čtení. Balíček především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, zasahuje však i do dalších daňových zákonů. Především opoziční poslanci navrhované změny ve zdanění pojišťoven kritizují.

Banky investují miliardy do národního fondu. Vyhnou se zvláštní dani

Banky investují miliardy do národního fondu. Vyhnou se zvláštní dani Ekonomika

Pojišťovny s podobnou výzvou poprvé přišly už v červenci. Jejich zástupci v dopise Sněmovně uvádějí, že chtějí s vládou a poslanci najít kompromis. „Takovým může být pravidelná investice do Národního rozvojového fondu,” stojí v dopise.

Do Národního rozvojového fondu se zavázaly investovat miliardy největší tuzemské banky. Memorandum o zřízení fondu podepsaly s vládou premiéra Andreje Babiše v září. Soc. dem by raději uvalila na banky sektorovou daň, to ale hnutí ANO odmítlo.