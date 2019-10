Jak se připravit na přechod na DVB-T2

Rozhodnete-li se kvůli sledování televize ve standardu DVB-T2 pro koupi nového settop boxu, máte na výběr z velkého množství modelů. Nejlevnější se dají pořídit za cenu kolem 700 korun, podle další výbavy se potom cena dražších modelů může vyšplhat až na několik tisíc korun.

podle další výbavy se potom cena dražších modelů může vyšplhat až na několik tisíc korun. Základní model postačí k příjmu nového televizního signálu, dražší set-top boxy potom nabízejí další funkce, třeba možnost nahrávání pořadu do vnitřní paměti nebo na USB disk a možnost jeho zhlédnutí později.

Za cenu nad 1000 korun se dá pořídit set-top box se dvěma tunery, který umožňuje souběžně jeden program sledovat a další nahrávat, některé modely dokážou nahrát i více programů najednou. Dražší set-top boxy zase umožňují sledovat vysílání ve vysokém rozlišení 4K.

se dá pořídit set-top box se dvěma tunery, který umožňuje souběžně jeden program sledovat a další nahrávat, některé modely dokážou nahrát i více programů najednou. Dražší set-top boxy zase umožňují sledovat vysílání ve vysokém rozlišení 4K. Dále je možné koupit set-top box s podporou hybridní televize HbbTV. Ten umožní sledovat televizi a zároveň je připojen k internetu, z něhož lze u stanic, které tuto službu podporují, získat přístup do archivů, videím na vyžádání nebo interaktivním aplikacím. To, že váš set-top box stanice HbbTV podporuje, zjistíte, když při přepnutí na daný kanál se vpravo dole objeví červené tlačítko. Službu HbbTV mají nyní v provozu všechny hlavní televizní skupiny ČT, Nova i Prima. Takový set-top box se dá sehnat za cenu kolem 1500 korun a výše.