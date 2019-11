Jak předejít tahanicím o dědictví: jistotou je notářská závěť

Lidé se pak kvůli majetku nezřídka dopouštějí různých ústrků. Paní Eliška M. z Prahy se před lety s přítelem přestěhovala do jeho rodinného domu mimo ruch hlavního města. Přítel měl dospělého syna z předchozího manželství. Vládly mezi nimi velmi špatné vztahy, nemluvili spolu.

Jenže nakonec dopadlo vše úplně jinak. Syn zažaloval neplatnost vydědění a poté, co jeden ze svědků zemřel, přidal se na synovu stranu druhý svědek a společně pak před soudem prokázali, že podpis zemřelého svědka nebyl pravý.

Manžel mě vydědil. Měl na to podle zákona právo?

„Vypadalo to, že paní skutečně závěť podepsala. Nechala jsem provést znalecký posudek na pravost podpisu. Ukázalo se, že byl falšovaný. Byl totiž úplně stejný jako jeden z předložených pravých vzorů, přičemž nikdo se nikdy nepodepíše úplně navlas stejně,“ vzpomíná soudkyně.

„Veřejná listina je nejvyšší forma listiny. Můžete mít soukromou listinu i s ověřeným podpisem, ale pouze veřejná listina zajišťuje předpoklad správnosti a pravosti. Nemusíte dokazovat, že to, co je napsáno v notářském zápisu, je správné,“ vysvětlil prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

„Naopak protistrana, jež to případně v budoucnosti zpochybňuje, musí dokazovat, že to správné a pravé není. U soukromé listiny je to opačně, tam naopak správnost musíte dokázat vy,“ dodal.