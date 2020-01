Jak poznat, že e-shop vlastně e-shopem vůbec není?

Podle občanského zákoníku to znamená, že je dané ujednání neúčinné, takže je vůči spotřebitelům zcela bezvýznamné. Z pohledu spotřebitele se v podstatě jedná o kupní smlouvu uzavřenou přímo s provozovatelem e-shopu, z čehož mu plynou veškerá související práva.

Právní poradci ve spotřebitelské poradně dTestu se však setkávají s případy, kdy je toto právo spotřebitelům odepíráno s odkazem na to, že prodávajícím je zahraniční společnost. Kupující je pak nucen vracet zboží či reklamovat vůči zahraničnímu subjektu, který sídlí mimo Evropskou unii. A to za podmínek, které jsou odlišné od standardních pravidel platných v ČR. Často s nemalými náklady na dopravu zboží do zahraničí, i když nákup proběhl na e-shopu v češtině a s českou doménou.