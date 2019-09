Jak nastavit úrazovou pojistku? Zaměřte se na trvalé následky

Pokud si například ve smlouvě sjednáte denní dávku ve výši 300 korun a tabulková maximální doba léčení daného úrazu bude 20 dní, pojišťovna vám vyplatí nejvýše šest tisíc korun. Denní dávka se dá při uzavírání smlouvy zvýšit, ale logicky to prodražuje celou pojistku.

U progresivního plnění určitý rozsah celkového poškození zvyšuje násobek pojistné částky v několika stupních, většinou jde o dvoj- až čtyřnásobek pojistné částky. Pojišťovna může například zdvojnásobit pojistnou částku při 25procentním a vyšším poškození. Výpočet by v tomto případě vypadal takto: 0,25 x (2 x 1 000 000), ve výsledku tedy 500 tisíc korun.

„Progresivní plnění je praktičtější v tom ohledu, že při vážnějších úrazech lze dosáhnout díky násobení na vyšší plnění pojišťovny, a to i s nižší pojistnou částkou než u lineárního plnění, a tím pádem na pojistce i něco ušetřit,” doplnil Šídlo.

Pojišťovny při likvidaci pojistné události sledují i to, zda jste například před sportovní aktivitou nekonzumovali alkohol nebo nepřecenili své síly či nepodcenili preventivní opatření. To vše by mohlo vést ke krácení pojistného plnění či dokonce k jeho odmítnutí.