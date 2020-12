Investice jako dárek? Proč ne, říká pětina Čechů

Vymyslet, čím obdarovat své blízké k Vánocům, je pro mnohé z nás rok od roku těžší. Nakonec to nejeden Čech řeší obálkou s hotovostí. Ovšem, jak ukázal aktuální průzkum UniCredit Bank, nadělit jednorázovou či pravidelnou investici do investičního či podílového fondu, není vůbec špatný nápad. Potvrdila to pětina Čechů, především pak zástupci mladé generace do 35 let.