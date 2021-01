Heslo do banky vás pustí i k úřadům

Tzv. bankovní identitu začnou využívat nejdříve klienti největších tuzemských bank, v průběhu letošního roku by se měly postupně přidávat i menší ústavy. Ministerstvo vnitra již udělilo akreditaci ČSOB, České spořitelně a Komerční bance.

Přes bankovní identitu získají klienti bank přístup nejen do Portálu občana, ale i k dalším úřadům, se kterými je portál propojený. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) tak miliony lidí získají možnost jednoduchého přístupu k elektronickým službám státu.

Běžným přístupem do bankovnictví se přihlásíte do Portálu občana či systémů Finanční správy

„Běžným přístupem do internetového nebo mobilního bankovnictví se bude možné přihlásit do služeb státu, jako je Portál občana, systémy Finanční správy nebo systém eRecept. Posléze pak přibude možnost přihlašovat se do služeb mobilních operátorů, pojišťoven a dalších soukromých společností,“ popsal Právu partner advokátní kanceláře Rowan Legal Josef Donát, který je expertem na právo v oblasti informačních technologií.