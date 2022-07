Finanční poradna: Jak nejvýhodněji platit na dovolené

Pokud se do některé z oblíbených destinací vydáte s cestovní kanceláří, u níž máte zaplacený tzv. all inclusive, a nemíníte jinak dále utrácet, jste, alespoň co se financování dalších výdajů týče, prakticky bez starostí. Ovšem jedete-li například po vlastní ose, placení v zahraničí se rozhodně nevyhnete. Měli byste proto mít ještě před odjezdem vyřešeno, jakým způsobem budete své útraty hradit.