Finanční poradna: I kácení či výsadba stromů na vlastním pozemku se řídí zákonem

Úřad může i uložit následnou péči o tyto dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Místo uložení povinnosti náhradní výsadby je ten, kdo žádá o kácení z důvodu stavby na daném místě, povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí.

Obcházení stanovených povinností se rozhodně nevyplatí z důvodu citelných sankcí, které lze za takový přestupek uložit. Postižen může být i ten, kdo by obešel stanovený postup tím, že by provedl nedovolený zásah do dřevin, kterým by způsobil jejich odumření.