Finanční poradna: Dluhy, které nejsou vaše, rozporujte hned

„Údajná peněžitá pohledávka byla promlčena (promlčecí doba činí tři roky od doby, kdy vznikla povinnost zaplatit), ale k promlčení může soud přihlédnout pouze tehdy, namítne-li promlčení ten, vůči němuž nárok na zaplacení směřuje. Této možnosti se ale žena zbavila, protože proti doručenému platebnímu rozkazu nepodala do 15 dnů od jeho doručení odpor. Ten tak nabyl právní moci a je vykonatelný,” vysvětlil právník.

Kdyby žena proti němu podala včas odpor, byl by platební rozkaz v plném rozsahu zrušen a soud by nařídil ohledně podané žaloby jednání, při kterém by již mohla uplatnit nejen námitku promlčení pohledávky, ale i doložit, že pohledávka již neexistuje, neboť ji podle jejího tvrzení řádně zaplatila.