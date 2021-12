Důchody budou od ledna vyšší. O kolik se zvýší ten váš?

Valorizace čeká v příštím roce téměř 3,5 milionu důchodů.

Zvýší se základní i procentní výměra

U všech důchodů (starobní, včetně tzv. předčasných, invalidní, vdovské, vdovecké i sirotčí) vyplácených z českého důchodového pojištění a přiznaných před 1. lednem 2022, se základní výměra důchodu zvýší o 350 korun z 3550 korun na 3900 korun.

Procentní výměra všech druhů důchodů se zvýší o 1,3 procenta její výše a zároveň se navýší o dalších 300 korun. V případě souběhu nároku na více důchodů dostane tuto částku jen jednou.

Co jsou základní a procentní výměry důchodu

Základní výměra důchodu (ZV) je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. Základní výměru důchodu neovlivňuje délka doby pojištění ani výše výdělku. Procentní výměra důchodu (PV) závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 korun měsíčně. Zdroj: ČSSZ



O zvýšení důchodů bude ČSSZ od poloviny prosince jejich příjemce písemně informovat.

„Prvně se navýšení promítne do důchodů splatných po 31. prosinci 2021. Na rozdíl od předcházejících let zvýšení důchodů nenáleží až od splátky důchodu splatné v lednu, ale na základě změny zákona o důchodovém pojištění již od 1. ledna 2022. S ohledem na to obdrží poživatelé v rámci hromadného zvyšování důchodů samostatně ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. ledna 2022 do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti. Tento doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod,” upozorňuje na svých stránkách ČSSZ.

Příklady zvýšení důchodu přiznaného před 1. lednem 2022 Výše ZV a PV vypláceného důchodu v roce 2021 (v Kč)

Výše ZV a PV důchodu po valorizaci od lednové splátky 2022 včetně zvýšení o dodatečnou částku 300 Kč (v Kč)

Zvýšení důchodu od lednové splátky 2022 v Kč Zvýšení důchodu od lednové splátky 2022 v % ZV PV Celkem ZV PV Celkem 3550 8000 11 550 3900 8404 12 304 754 6,53 3550 12 000 15 550 3900 12 456 16 356 806 5,18 3550 16 000 19 550 3900 16 508 20 408 858 4,39 Zdroj: ČSSZ; ZV = základní výměra, PV = procentní výměra



Růst v případě souběhu penzí

Pokud dojde k tzv. souběhů důchodů, posuzuje se nárok na procentní zvýšení o 1,3 procenta u každého důchodu samostatně s tím, že procentní zvýšení důchodu upraveného pro souběh s jiným důchodem se stanoví z výše procentní výměry takto upraveného důchodu.

O dodatečnou částku 300 korun bude zvýšen důchod, který je vyplácen v plné výši.

Dílčí důchody

Od 1. ledna 2022 dochází ke zvýšení tzv. dílčích důchodů přiznaných podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.

Vyplácená procentní výměra těchto důchodů se také zvýší o 1,3 procenta a nová výše základní výměry se stanoví v dílčí výši z částky 3900 korun, a to v poměru české doby pojištění vůči celkově získané době pojištění.

Dodatečná částka 300 korun bude u dílčích důchodů poskytnuta také v dílčí výši odpovídající stejnému poměru dob pojištění, v jakém byla stanovena daná procentní výměra.

Ke zvýšení důchodů nově přiznávaných od 1. ledna 2022 dojde až od další valorizace (například od 1. ledna 2023), případně mimořádnou valorizací, pokud pro ni budou v roce 2022 splněny podmínky. Výše základní výměry důchodů přiznávaných v roce 2022 bude 3900 korun.

Přidání kvůli inflaci asi od června

Vedle standardního přidání od ledna se budou důchody později příští rok zřejmě zvyšovat o další stokoruny kvůli vysoké inflaci. Pokud se totiž spotřebitelské ceny za určité období zvednou o pět a více procent, o stejný díl se má upravit i zásluhová část penze. Vyplývá to ze zákona o důchodovém pojištění. Podle listopadového vyjádření dosluhující ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by se důchody mohly zvednout od června, přičemž u průměrné starobní penze by to mohlo být od 650 do 730 korun.

Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) by se průměrné důchody mohly zvýšit o zhruba 670 Kč, v případě vyšších důchodů by to mělo být o několik stokorun více.

Pro mimořádnou valorizaci penzí je určující růst cen oproti měsíci, který byl naposledy zohledněn pro zvýšení důchodů. Aktuálně je tímto měsícem letošní červen – jeho cenový index, měřený Českým statistickým úřadem, byl použit ke stanovení valorizace důchodů v řádném termínu od ledna 2022. Od června do října činilo úhrnné zvýšení cen 2,95 procenta, hranice pěti procent bude podle MPSV zřejmě překonána už v lednu.