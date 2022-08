Co by si měli v pojištění ohlídat chataři a chalupáři

Patříte-li mezi nové majitele chalup, rozhodně nespoléhejte na to, že předchozí majitel měl nemovitost pojištěnou. Pojištění nemovitosti totiž zpravidla převedením vlastnického práva v katastru zaniká, je proto sjednat si novou pojistku.

Na co se především při pojištění rekreační nemovitosti zaměřit?

„Používá se na to jednoduchá pomůcka: když pomyslně obrátíte byt vzhůru nohama, vše, co z něj vypadne, spadá pod pojištění domácnosti. Patří sem tedy nábytek, elektronika, koberce, svítidla či věci osobní potřeby. Naopak součásti pevně spojené s bytem či domem se řadí k pojištění nemovitosti. Jsou to například radiátory, obklady, dveřní zárubně, podlahové krytiny či zateplovací materiály ve stropech a podlahách,“ vysvětlila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.