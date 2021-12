Češi čtou podmínky úvěrových smluv pečlivě. Starší generace ale za mladší zaostává

V posledních letech se Češi poučili a snaží se studování podmínek úvěrových smluv věnovat dostatek času. Sedm z deseti se jimi zabývá alespoň hodinu. Bohužel méně obezřetní jsou v tomto směru lidé kolem 60 let věku, podmínkami smluv se zaobírají častěji kratší dobu nEž mladí lidé do 26 let.