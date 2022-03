Bez mobilu ani ránu. Pro Čechy to platí i při placení

„Bezkontaktní a zejména pak mobilní platby jsou jednou z finančních technologií, na jejichž raketovém růstu má značný podíl koronakrize. S rozvojem i dostupností chytrých telefonů a zároveň preferencí hygienického a bezpečného placení si během posledních let tyto platby vyzkoušeli i lidé, kteří do té doby finanční technologie odmítali. A lze předpokládat, že díky jednoduchému a pohodlnému užití, u mobilních plateb navíc i bez nutnosti zadávat PIN, od těchto plateb ani do budoucna neupustí,“ uvedl Milan Bouda ze společnosti Cofidis.