Bez daně už je i první koupě bytu v rodinném domě

Čeští zákonodárci se před pěti lety rozhodli, že nepřímo podpoří mladé rodiny osvobozením od daně z nabytí nemovitosti (dříve daň z převodu nemovitostí) ve výši čtyř procent z ceny nemovitosti při první koupi bytu či rodinného domu v době do pěti let od kolaudace.

Osvobození od daně pro první koupi bytu v rodinném domě přinesla novela poslance ANO Karla Raise, který upozorňuje na to, že v poslední době roste trend vymezovat bytové jednotky i v nově postavených rodinných domech. Prodávajícím se pak podle něj v těchto domech lépe prodávají bytové jednotky než vlastnický podíl, navíc za tři prodané bytové jednotky může prodávající získat více peněz než za celý dům.

ODS ve Sněmovně navrhovala daň z nabytí zcela zrušit, nebo ji alespoň snížit.

Piráti chtěli vložit do zákona svůj návrh, který by zavedl sníženou dvouprocentní sazbu daně z nabytí u nemovitostí s cenou do čtyř milionů korun.