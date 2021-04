Během pandemie roste zájem o pojištění rizik spojených s výpadkem příjmu

Jak naznačují data pojišťoven, šíření nemoci covid-19 a s ní spojených vládních opatření se zřetelně projevuje i na pojistném trhu. Lidé obecně se v těžkých životních situacích více zajímají o různé pojistné produkty a potvrzuje se to i nyní v době pandemie. Ze statistik České asociace pojišťoven vyplývá, že v loňském roce meziročně rostl pojistný segment o 3,6 procenta.

„Pro případ, kdy by vlivem úrazu či nemoci měl člověk výrazně omezenou možnost jakkoliv si vydělávat, je vhodné klasické životní pojištění, respektive pojištění invalidity,” doporučil Šídlo.

Kromě tohoto komerčního pojištění by však podnikatelé měli zvážit i sjednání dobrovolného nemocenského pojištění od státu. Pokud si ho neplatí, přicházejí jak o nemocenskou dávku v případě neschopnosti výdělečné činnosti z důvodu úrazu nebo nemoci, tak i o případnou mateřskou nebo otcovskou.

„Opomíjeným a významným benefitem je i to, že po dobu čerpání nemocenské dávky je OSVČ zproštěna od placení záloh na sociální a zdravotní pojištění (pouze za celé měsíce, ve kterých daná událost trvala). Vhodným řešením je tak zkombinování státního a komerčního pojištění,” upozornil Šídlo.

Někteří zaměstnavatelé zase svým pracovníkům na home office sjednávají úrazové pojištění. „Byť to možná působí paradoxně, je to logický krok. Řada zaměstnanců pracuje z domova, kde se mimochodem odehraje nejvíce úrazů, a pokud by se během pracovní doby zranili, může být událost klasifikována jako pracovní úraz,” doplnil Šídlo.