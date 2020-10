Během Dušiček roste zájem o sepsání závětí

„Rozdělení majetku podle dědických tříd je to, čemu se lidé chtějí vyhnout, když hodlají svůj majetek odkázat například kamarádovi. Výjimečné nejsou ani případy, kdy doma sepsanou závěť potomci rozporují a argumentují zhoršeným duševním stavem zůstavitele v době sepisu. Nejen pro takové případy je závěť od notáře největší jistotou, protože díky jejímu zaevidování nehrozí ztráta či opomenutí a závěť neobsahuje formální chyby, které by ji z pozůstalostního řízení diskvalifikovaly. Každá notářem sepsaná závěť je tedy zárukou naplnění preferencí zůstavitele,“ doplnil Neubauer.

Při sepisování závětí můžete do ní zahrnout i podmínky, například vnukovi odkážete dům pod podmínkou, že se ožení. V takovém případě, ale musíte zároveň uvést, dokdy se musí oženit, i co bude s domem do té doby a komu bude dům patřit, když se neožení.