Bankovní identitu si zřídila většina Čechů, aktivně ji používají čtyři lidé z deseti

„V současné době bankovní identitu nabízejí všechny velké banky, další připravují její spuštění v letošním roce. Toto digitální ověření totožnosti dokáže bezpečně otevřít přístup do řady portálů různých firem a státní správy. Lidé se tak mohou vyhnout dlouhému čekání na úřadech, složité korespondenci, papírování a řešit většinu interakce s úřady online,“ doplnila tisková mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Zhruba třetina dotázaných pak přes bankovní identitu vstupuje na e-portál České správy sociálního zabezpečení nebo do systémů soukromých společností (např. dodavatelů energií, finančních nebo investičních služeb apod.).

Do služby e-recept vstupuje přes bankovní identitu necelá pětina respondentů, na portál Moje daně pak zhruba každý šestý.

I přesto, že se do bankovní identity přihlašuje stejně jako do mobilního bankovnictví, necelá pětina oslovených neumí bankovní identitu ovládat a přijde jim to složitá, osmina pak nedůvěřuje její bezpečnosti.