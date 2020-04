První ošetřovné má dorazit po neděli. Čekají na něj desítky tisíc rodin

„Zatím evidujeme za březen a duben celkem 11 036 doručených žádostí o ošetřovné z důvodu uzavření školy,“ řekla Právu mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.

Stát kvůli koronavirové krizi bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol, tedy možná až do června, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič, který o to požádá, dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu.

Na ošetřovné mají nárok i lidé, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb.

Zájem OSVČ je velký

Ošetřovné má být vždy vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc, za březen jej tak mohou rodiče očekávat v příštích dnech. První peníze by tak měli lidé dostat na účet příští týden.

„U nás to bude po neděli,“ potvrdily Právu pracovnice okresní správy sociálního zabezpečení na severní Moravě. Doplnily, že správa peníze posílá do 30 dnů od doručení žádosti. Sociální pracovnice po- dle jejích slov v současnosti mají s žádostmi plné ruce práce. „Děláme všichni, kdo mají ruce, nohy,“ sdělily Právu.

Vláda nařídila zavřít školy od 11. března, v obavách před nákazou se však rozhodla zavřít i řada mateřských školek.

Poté, co se mnoho živnostníků ocitlo kvůli nouzovým vládním opatřením bez příjmů, kabinet usoudil, že i OSVČ, kteří za normálních okolností nemají na ošetřovné ze zákona nárok, budou mimořádně dostávat za stejných pravidel jako zaměstnanci ošetřovné 424 Kč na den.

O příspěvek mohou OSVČ od středy žádat ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). „Aktuálně máme žádosti od 31 136 žadatelů,“ sdělila Právu mluvčí Štěpánka Filipová. Další vlnu žádostí očekává ministerstvo průmyslu, ale i ČSSZ v příštích týdnech.

„S manželem oba chodíme do práce, doma ale máme tři malé děti. Moje matka má chronickou chorobu, nemůžu je teď k ní dát. Včera muž sice pracoval z domova, ale málem jsme vyhořeli, když dvanáctiletá dcera zapomněla kastrol s čočkou na sporáku. Snažíme se dětem věnovat, co to jde, ale při práci je to těžké. Jeden z nás zřejmě bude muset o ošetřovné požádat,“ řekla Právu čtyřicetiletá Michaela z Prahy.

Vláda u zaměstnanců nárok na ošetřovné rozšířila z hlediska délky čerpání dávky i věku dítěte, na které ji rodič čerpá. Ošetřovné se totiž standardně vyplácí jen devět dnů na děti do deseti let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let. Stát tak teď od desátého, respektive sedmnáctého dne ošetřovné doplatil.

O ošetřovné může požádat třeba i babička, pokud bydlí s dítětem ve společné domácnosti a má účast na nemocenském pojištění (zaměstnání, ne dohody).

Rozšíření ošetřovného je jedním z opatření, která mají pomoci zachránit ekonomiku a pracovní místa, zdůvodnila to před schválením ve Sněmovně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ošetřovné 60 procent vyměřovacího základu podle ní představuje zhruba 70 procent čistého příjmu rodiče. Pokud by byly školy zavřeny delší dobu, navrhovala

by, jak uvedla, osmdesátiprocentní ošetřovné. „V takové výši by odpovídalo prakticky celému čistému příjmu,“ doplnila Maláčová.

Potvrzení ze školy

Jak o ošetřovné požádat? V případě zaměstnanců škola nebo školka podle ministerstva práce na požádání vyplní tiskopis žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření zařízení a e-mailem jej zašle rodičům. Rodiče si jej vytisknou, potřebné doplní, žádost podepíšou, vyfotí a zašlou e-mailem zaměstnavateli.

Zaměstnavatel pak žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Pro OSVČ jsou veškeré informace na internetové stránce ministerstva průmyslu www.mpo.cz/osetrovneosvc, naleznou zde jak formulář provázaný s aplikacemi, tak pokyny.