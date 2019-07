Jan Holý, Právo

Ty zajistí nejen léčení, ale i případnou repatriaci pacienta do České republiky. Letecky to stojí v průměru 300 tisíc korun, ale může to přijít i na několik milionů.

Se závažným zraněním nebo nemocí přepravily v loňském roce firmy sdružené v České asociaci asistenčních společností (ČAAS) z ciziny do zdravotnických zařízení v Česku 1250 pacientů. Z nich 550 se vrátilo letadlem a 700 pozemní ambulancí.

Rozhodující slovo mají lékaři



„Náklady na leteckou repatriaci prostřednictvím Air Ambulance průměrně vychází na 300 tisíc korun. Při repatriaci ze vzdálenějších lokalit, jako je například Egypt či Turecko, mohou přesáhnout půl milionu korun,“ potvrdil Právu generální ředitel Europ Assistance Vladimír Fuchs.

Pokud to zdravotní stav pacienta dovoluje, vysvětluje mluvčí ČAAS Aleš Povr, pak lze sedícího či ležícího pacienta spolu se zdravotním doprovodem přepravit i komerčním či charterovým letem. Z bližších evropských destinací v některých případech i sanitkou. O způsobu přepravy ale vždy rozhodují lékaři.

Výjimkou ale nejsou ani repatriace z velmi vzdálených lokalit. „Řešili jsme případ klientky, která nám hlásila úraz v Thajsku, spadla ze skútru a zlomila si bederní páteř,“ řekl provozní ředitel Allianz Partners pro severní a východní Evropu Zbigniew Macura.

„Lékaři zjistili, že jde o nestabilní frakturu, která vyžadovala okamžitou operaci. Vzhledem k poranění nebylo možné klientku přepravit zpět do Česka běžnou leteckou linkou, ale leteckým speciálem. Celkové náklady na tento asistenční zásah činily téměř čtyři miliony korun,“ dodal Macura.

Repatriace pacientů zpět do vlasti řeší pojišťovny nejčastěji z Itálie, Řecka, Německa, Španělska a Rakouska, ale také Turecka. Výjimečné nejsou ale ani převozy z Egypta, Tuniska či Maroka. Turecko se podle dostupných dat ČSOB Pojišťovny navíc řadí k zemím, ve kterých Češi utratí v případě ambulantních ošetření nejvíce. Ošetření lehčího onemocnění, třeba úpalu, úžehu nebo bolesti v krku, zde přesahuje 9300 korun, v Rakousku pak obvykle vyjde na 8800 korun.

„Naproti tomu v turisticky nejnavštěvovanějším Chorvatsku je průměrný účet za ošetření jen něco málo přes 1600 korun,“ potvrdil Právu tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Nejdražší léčení v USA a Austrálii



„Loni jsme vyplatili nejvyšší pojistné plnění za jednu škodu 8,5 milionu korun. Jednalo se o pojistnou událost v USA, kdy našeho klienta postihl infarkt. Zhruba tři týdny byl ve zdravotnickém zařízení na JIP, ale následně zemřel,“ popsal Právu mluvčí Kooperativa pojišťovny Milan Káňa.

Podle něj obecně platí, že vysoké částky dosahují léčebné výlohy nejen v Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu. Několik stovek repatriací pacientů zajišťuje ročně i UNIQA pojišťovna. Podle její mluvčí Evy Svobodové například repatriace klienta po úrazu hlavy a mozku letadlem z Indie přišla pojišťovnu téměř na tři miliony korun.

„Letecký speciál přepravující loni v září turistku z Itálie, kde si v horách zlomila obě nohy, stál bezmála milion korun,“ uvedla Svobodová.

„O způsobu repatriace rozhoduje zdravotní tým v čele s ošetřujícím lékařem v dané destinaci a revizním lékařem z asistenční společnosti v ČR. Vždy záleží na zdravotním stavu pacienta,“ vysvětlil ředitel asistenční společnosti Euro-Center Vladimir Alidis.

Turisté, kteří nemají uzavřené cestovní pojištění, si s vyhledáním nejbližšího lékaře, komunikací se zdravotnickým personálem v cizině či zaplacením za poskytnutou zdravotní péči musí poradit sami.