Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Mnohé maminky se už v porodnici setkaly s „nájezdy” pojišťovacích poradců, kteří jim nabízeli výhodné pojistky pro jejich miminko. Jak ale odborníci upozorňují, je to přehnané. Novopečení rodiče by totiž měli myslet především na to, zda oni sami mají sjednané pojištění.

„Stávají se živiteli, takže jejich odpovědnost výrazně roste. Je třeba včas myslet na to, aby dítko bylo zabezpečeno i v situacích, kdy jeho rodiče postihne úraz, vážnější onemocnění apod.,” uvedla Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Jaká rizika pokrýt?

Ve chvíli, kdy začnete o pojištění svého potomka uvažovat, zamyslete se především nad tím, jaká rizika by měla zvolená pojistka pokrýt. Obecně by to měla být ta, která mají trvalý či dlouhodobý vliv na kvalitu jeho života.

Jedná se tak především o riziko vážného úrazu s následky, jimž bude dítě čelit trvale nebo třeba po dlouhá léta i desetiletí. Mnozí rodiče se v současné době snaží své děti chránit i před některými vážnými nemocemi, které se v této populaci vyskytují relativně často a nesou s sebou zásadní a dlouhodobější důsledky.

„Ročně v Česku dojde k přibližně 200 tisíců úrazů dětí, které si vyžádají následnou hospitalizaci, z toho dva tisíce úrazů způsobí trvalé následky. Ze statistik také vyplývá, že finanční budoucnost dětí ohrožují především vážné nemoci, jako jsou například dětská cukrovka, celiakie, leukémie, rakovina či srdeční onemocnění. Mladí lidé do 19 let pobírají v Česku cca 2100 invalidních důchodů, z toho pouze jedno procento je z důvodu úrazu,” doplnil Dušan Šídlo ze společnosti Broker Trust.

Co především by měla vhodně zvolaná pojistka nahradit? Ztrátu finančního příjmu rodiče, který musí zůstat s dítětem doma či v nemocnici z důvodu úrazu či nemoci dítěte.

Ztrátu budoucích příjmů dítěte, pokud mu zdravotní problém znemožní plnohodnotnou pracovní kariéru.

Úhradu nákladů na případnou nadstandardní léčbu, zdravotní a rehabilitační pomůcky, domácí rekonvalescenci apod.

Zdroj: Broker Trust



Jednotlivá rizika pojišťovny dělí na závažná s dlouhodobým nebo trvalým dopadem (úraz), dlouhodobější s přechodným dopadem (závažná onemocnění) a na méně významná s krátkodobým dopadem (hospitalizace, léčení běžného úrazu).

„Nejzávažnější rizika by měla být pojištěna po celou dobu dětství a dospívání s dostatečně vysokými pojistnými částkami. Ostatní lze průběžně upravovat v závislosti na věku, zaměření, životních etapách a aktivitách,” doporučila Svobodová.

Jakou výši pojistné částky nastavit?

Dalším krokem je nastavení výše pojistné částky. Přitom je třeba zvážit všechny události, které pro dítě budou představovat velmi závažný nebo chorobný zdravotní handicap. Především je třeba se zamyslet nad časovým horizontem takové zátěže.

Rodičům dětí, které onemocní, sice pomáhá stát, ovšem na jeho pomoc se dá spoléhat pouze do určité míry. Například tzv. ošetřovné dětí mladších 16 let rodičům vyplácí jen po dobu devíti dnů (resp. 16 dnů u samoživitelů). Nárok na tuto dávku mají ale jen zaměstnanci, živnostníci ji čerpat nemohou.

Rodiče mohou od státu čerpat i dlouhodobé ošetřovné, které je vypláceno maximálně po dobu 90 dnů péče o dítě, které má za sebou minimálně sedm dní hospitalizaci a zároveň nelze předpokládat, že se jeho stav zlepší dřív než za měsíc. Výše dávek je pak závislá na hrubém příjmu rodičů. Další dávkou je i příspěvek na péči, který je odstupňován podle závislosti dítěte do čtyř kategorií, jeho výše se pohybuje od 3300 do 13 200 korun měsíčně.

I když se stát snaží rodičům nemocných dětí zmírnit finanční dopady jejich onemocnění na rodinný rozpočet, rozhodně ve většině případů to nestačí.

„Doporučujeme proto nastavit pojistné částky alespoň v řádu půl milionu korun a více. Rozhodnete-li se pojistit denní dávky za dobu hospitalizace, doporučujeme částku v řádu několika stokorun,” uvedla Svobodová.

Vyplatí se s pojištěním i spořit?

Někteří rodiče při sjednávání pojistky pro dítě upřednostní ty, ve kterých převažuje spořicí složka, s dobrým úmyslem, že je dítě pojištěno a zároveň mu i něco naspoří.

Bohužel takové pojistky jsou ale nakonec mnohem dražší, než kdyby rodiče dítěti sjednali některý z klasických spořicích produktů. A co je mnohem závažnější, často dostatečně nekryjí závažná rizika. „Ideálně by mělo být dětské pojištění bez nákladné investiční složky,” doporučil Šídlo.

Pojistit dítě můžete v rámci rodiny

Pokud máte sjednáno společné rodinné pojištění s dostatečným krytím pro všechny fatální události v rodině, můžete v jeho rámci pokrýt i rizika dětí. V takovém případě není třeba sjednávat extra pojištění pro dítě.

„Dětská pojištění mají smysl zejména po právní a morální stránce, prostředky z něj jsou vymezeny poměrně přesně a jsou vázány na daný účel. Umožňují tak dítěti určitou nezávislost na aktuální situaci v rodině,” dodala Svobodová.