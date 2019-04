O hypotéky je opět zájem, sazby klesají

Po hubených prvních dvou měsících letošního roku to vypadá, že o hypotéky je opět zájem. Některé banky hypotéky zlevnily a nižší sazby tak v březnu přilákaly do bank větší počet klientů. I tak ale letošní 1. čtvrtletí patří k nejslabším za posledních několik let.