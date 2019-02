bab, Novinky

Průzkumy na téma „Dáváte v restauraci spropitné?” naznačují, že odměnu personálu nedá jen málokdo. Pro mnohé je ale podmínkou, aby byli spokojeni jak s jídlem, tak s obsluhou.

Většinou však lidé spíše přihlédnou k výšce naúčtované částky a jednoduše ji zaokrouhlí nahoru. Ve výsledku pak může být spropitné jen pár korun. Je to dostatečná výše, nebo by bylo vhodnější odměnit personál například částkou ve výši desetiny z útraty, tak jak je to běžné v zahraničí?

Ve spolupráci s Igorem Třeslínem ze společnosti Storyous přinášíme několik základních rad a tipů, jak situaci se spropitným vyřešit.

Spropitné jako výraz spokojenosti

Pokud jsme s jídlem i obsluhou spokojeni, přihlížíme k tomu i při odměně personálu, především pak k její výši.

„V Česku se spropitné hodně pojí se zpětnou vazbou, je to od klienta signál, že mu chutnalo a vše bylo v pořádku. To ale zároveň lidé berou jako něco, co je samozřejmé, a proto často nechávají obsluze spíše koruny či desetikoruny. Částka by ale měla odrážet i samotný zážitek z jídla a atmosféru podniku,” uvedl Třeslín.

Univerzální rada



Pravidlo určující výši spropitného v Česku není. Většinou se řídíme vlastními pocity z návštěvy restaurace, mírou spokojenosti s jídlem i obsluhou.

Svou roli by ovšem mohla hrát i výše útraty. Pokud v restauraci strávíte několik hodin a konečnou útratu 995 korun zaokrouhlíte na tisícovku, rozhodně tím nikoho neohromíte.

„Univerzální rada ale existuje. Dejte číšníkovi 10 procent z celkové útraty. Tím rozhodně nic nezkazíte,” doporučil Třeslín. „A čemu se naopak vyhnout? Zaokrouhlení útraty na celou částku v rámci korun,” dodal.

Pokud Vás celou dobu obsluhuje jeden číšník, ale platíte jinému, nebojte se říci, že peníze navíc patří obsluze.

I platbu kartou lze vyřešit

Bezhotovostní placení útrat v restauracích se již stalo běžnou praxí. Jak ale v takovém případě vyřešit spropitné? „Zeptejte se obsluhy, zda můžete spropitné uhradit zvlášť. Moderní platební terminály jsou na tuto možnost připravené, takže se celková částka o tuto platbu navýší, a přitom ji skutečně dostane číšník,” doporučil Třeslín.

Další možností je zaplatit kartou úhradu a spropitné pak obsluze předat v hotovosti.

Stále větší oblibu získávají kasičky, které jsou rozšířené hlavně u kaváren, popřípadě na místech, kde si jídlo a pití objednáte u pultu a rovnou si ho sami odnesete. Pokud chcete, obsluze tam vložte pár mincí. Obecně se očekává nižší částka než třeba v restauraci.

V zahraničí platí jiná pravidla

A jak si poradit se spropitným například během dovolené v zahraničí? Mnohdy totiž v různých zemích platí jiná pravidla. V některých státech - například v Itálii či ve Francii - se vám může stát, že vám spropitné ve výši 10 procent útraty započítají přímo do celkové sumy k zaplacení.

„Dobře se o místních podmínkách informujte před odjezdem do Asie. V některých státech, například v Japonsku, je spropitné považováno za zcela neakceptovatelné a obsluhu jím spíš urazíte,” upozornil Třeslín.