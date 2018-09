Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Některým žadatelům o hypotéku už zkomplikovala cestu k vysněnému bydlení doporučení České národní banky (ČNB) neposkytovat hypotéky na plnou hodnotu nemovitosti. Platí již více než rok a tuzemské banky odmítají ty klienty, kteří nemají naspořeno minimálně 10 procent, většinou však alespoň 20 procent z ceny pořizované nemovitosti.

Žadatelé o hypotéku: Minimální dluhy a vyšší příjmy



Nové komplikace čekají žadatele od 1. října, kdy budou banky kvůli zvýšenému dohledu ČNB po nich požadovat, aby výše úvěru představovala maximálně devítinásobek ročních čistých příjmů domácnosti (tzv. parametr DTI, debt to income) a zároveň, aby výše splátky, resp. součet splátek všech dalších úvěrů, tvořila maximálně 45 procent čistého příjmu žadatelů (tzv. parametr DSTI, debt service to income).

Znalost změn, které jsme zkoumali v průzkumu, je překvapivě velmi malá Marian Holub, Wüstenrot

S těmito, dalo by se říct jasnými a velmi zásadními pravidly, by měl být obeznámen každý zájemce o hypoteční úvěr. Ovšem, jak průzkum naznačil, opak je pravdou.

„Znalost změn, které jsme zkoumali v průzkumu, je překvapivě velmi malá. A to i vzhledem k tomu, že jsme se ptali lidí plánujících vyšší výdaje za nemovitost, tedy těch, kteří se o tento typ půjčky nějakým způsobem zajímají,“ upozornil Marian Holub z finanční skupiny Wüstenrot.

Alespoň o jednom z těchto pravidel slyšel každý druhý Čech, který má v plánu nákup nebo rekonstrukci nemovitosti. Správné znění obou zná ale jen 17 procent lidí, a dokonce každý čtvrtý nebyl schopen identifikovat ani jednu z uvedených zásad.

Počet žadatelů se výrazně sníží

Česká bankovní asociace již před několika týdny na základě analýzy vypracované ve spolupráci s bankami uvedla, že podle nových chystaných pravidel by v loňském roce na hypotéku nedosáhl každý pátý žadatel, celkem by jich neuspělo 22 tisíc. Co se týče objemu požadovaných financí by přísnějším podmínkám nevyhověla každá třetí žádost o hypoteční úvěr.

Aktuální průzkum Wüstenrot však ukázal, že odmítnutých žadatelů může být v budoucnu mnohem víc. Podle svých slov na podzim na hypotéku nedosáhne polovina z nich.

„Vliv má vzdělání a místo bydliště, a s tím často spojená výše platu. Změny hypoték znepřístupní pořízení nemovitosti především lidem s nižším vzděláním a kupujícím z velkých měst, kde ani vyšší průměrný příjem nemusí stačit na získání hypotéky v požadované výši. Riziko neúspěchu při žádosti o ni se ale podle odborníků týká i třeba tzv. singles, kteří jsou třetí nejpočetnější skupinou zájemců o byt,“ doplnil Holub.

Každý zhruba sedmý až osmý žadatel ve snaze vyhnout se přísnějším pravidlům tak uvažuje o sjednání hypotéky co nejdříve, resp. do konce září.