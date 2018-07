Atraktivita stavebního spoření je nejvyšší za sedm let, zájem mají hlavně mladí

Stavební spoření se opět dostává do popředí zájmu. Spořitelny evidují rostoucí počet smluv, atraktivita stavebka je tak nejvyšší za posledních sedm let. Zájem o něj se zvyšuje především mezi mladou generací do 29 let, která si čím dál víc uvědomuje, že pořízení vlastního bydlení nebude tak jednoduché jako doposud.