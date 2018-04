Loni v září to byly tři roky, co se Ladislava Červenková přichomýtla k hromadné dopravní nehodě sedmi aut na dálnici D5 u Plzně. Tehdy si pamatovala jen to, že nabourala do dodávky. Po pěti měsících ji policie obvinila, že předtím srazila... Celý článek Zabila kamarádku. Dozvěděla se to pět měsíců po nehodě»