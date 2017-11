Hypotéky již před několika dny zdražily například Česká spořitelna, UniCredit Bank, Komerční banka, Sberbank či Hypoteční banka.

Vyplývá to z údajů ukazatele Fincentrum Hypoindex, který od roku 2003 sleduje průměrnou úrokovou sazbu hypoték bez ohledu na dobu fixace.

V říjnu se průměrná sazba vyšplhala na hodnotu 2,1 procenta, o šest setin procentního bodu výše než v září. V meziročním srovnání je vyšší o tři desetiny procentního bodu.

„Průměrné sazby Fincentrum Hypoindexu nadále potvrzují, že si banky jako reakci na zvyšování základních sazeb ČNB zvolily pomalé promítání utahování měnové politiky do hypotečních úvěrů. Každé další zvýšení sazeb ČNB však přinese vyšší reakci bank, a pokud bude mít ČNB repo sazbu do dvou let na úrovni okolo tří procent, které nedávno zmínil guvernér ČNB, čekaly by nás v té době i u hypotečních úvěrů sazby, na které jsme byli zvyklí před 10 lety,“ uvedl Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum. Například v říjnu 2007 dosáhla průměrná úroková sazba výše 5,24 procenta.

Lidé si půjčují méně



V říjnu bylo sjednáno celkem 8667 hypotečních smluv, o 432 více, než v září. V meziročním srovnání si však lidé uzavřeli o 817 smluv méně.

Objemy v říjnu byly oproti září vyšší o 847 miliónů korun, vyšplhaly se na 17,94 miliard korun. V meziročním srovnání jsou ale o 845 miliónů korun nižší.

Poslední dva měsíce klesá průměrná výše hypotečního úvěru, v říjnu dosáhla částky 2 069 946 korun.