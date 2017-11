Finance převažují i nad takovými benefity, jako je flexibilní pracovní doba, která by každému sedmému oslovenému pomohla k větší pracovní spokojenosti. Češi ani nestojí o více dní dovolené, s její délkou jsou spokojeny dvě třetiny lidí. Potvrdil to aktuální průzkum Equa bank.

S pracovní dobou jsou spokojeny dvě třetiny Čechů vesměs. Pokud by ale mohli měnit, raději by začínali pracovat ráno až o dvě hodiny dříve, aby mohli odpoledne dříve skončit.

Pro spokojené Čechy peníze tak velkou roli nehrají Ondřej Hák, Equa bank

Ranní skřivani mezi Čechy výrazně převažují nad sovami, kterých je jenom osm procent. Sovy by naopak raději začínaly pracovat později, i když by to pro ně znamenalo zůstat v práci do večera.

Spokojení lidé v populaci převažují

V České republice je mnohem více lidí celkově spokojených než nespokojených. Ti, kteří ve svém životě cítí nějakou nepohodu, představují zhruba 14 procent populace. Další pětina (22 procent) to má tak napůl - není ani spokojena, ani nespokojena.

Co nespokojené Čechy trápí nejvíce, jsou problémy s financemi. Těžkou hlavu z nich mají dva lidé z pěti.

„Výsledky navíc potvrdily platnost známého českého přísloví, že s jídlem roste chuť. Čím vyšší příjem totiž lidé mají, tím více dalších peněz k větší spokojenosti potřebují. Češi vydělávající do 25 tisíc korun měsíčně by byli spokojeni s dalšími pěti až 10 tisíci korunami, zatímco lidé s příjmy vyššími než 35 tisíc korun by k větší spokojenosti potřebovali dalších alespoň 15 tisíc korun,“ doplnil Ondřej Hák z Equa bank.

S velkým odstupem na žebříčku důvodů nespokojenosti pak následují zdravotní problémy (14 procent) či vztahy v rodině (13 procent). Z průzkumu také vyplynulo, že každý sedmý až osmý respondent je otrávený z politické situace.

Finance na spokojenost velký vliv nemají

Zatímco pro nespokojené Čechy jsou problémy s financemi hlavním důvodem „bezesných nocí“, spokojeným Čechům na pohodě až tak nepřidávají.

„Zajímavé je, že pro spokojené Čechy peníze tak velkou roli nehrají. Jako jeden z hlavních důvodů ke spokojenosti je uvádí jenom šest procent dotázaných,“ uvedl Hák. Na pomyslném žebříčků příčin spokojenosti zaujímají až šesté místo.

Největší radost dělá lidem jejich pevné zdraví (16 procent), partner či partnerka (15 procent), děti (12 procent), přátelé (10 procent) nebo koníčky (7 procent).

FOTO: David Ryneš, Novinky

I přesto, že se ekonomice daří, platy rostou, lidé zas až tolik peněz z výplaty či jiného příjmu měsíčně stranou dát nedokážou. Téměř tři pětiny měsíčně uspoří maximálně do tří tisíc korun, ale čtvrtina jen do tisícovky. Zejména proto se polovina Čechů aktivně zajímá o způsoby, jak vydělat více peněz.