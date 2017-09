Průzkum společnosti Cofidis mezi více než pěti sty zástupci české populace ukázal, že tři čtvrtiny Čechů by uvítaly, kdyby se na českém úvěrovém trhu opět objevily zvýhodněné novomanželské půjčky.

Novomanželské půjčky znovu ve hře



Ve věku od 45 let výše mají půjčky pro novomanžele dokonce nad 80 procent zastánců. Starší lidé mají pravděpodobně ještě v živé paměti dobu, kdy za minulého režimu byl tento typ půjček mladými novomanžely hojně využíván. Nejen, že si na vybavení bytu půjčili za výhodný úrok, navíc jim stát za každé narozené dítě ze závazku odepsal několik tisíc korun (dva tisíce za první dítě, čtyři tisíce za druhé a další dítě).

Návratem zvýhodněných půjček pro mladé rodiny se ve své koncepci rodinné politiky zabývá i ministerstvo práce a sociálních věcí, které ji představilo na konci loňského roku. Stát by mladým manželům, ale registrovaným párům, krátce po svatbě prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky půjčil na 15 let až 300 tisíc korun za zvýhodněný úrok, který by se s každým narozeným dítětem dále snížil. Novomanželské půjčky se objevily i ve volebním programu ČSSD.

Zvýhodnění nejen pro novomanžele



Novomanželé ale nejsou jedinou skupinou obyvatel, která by si podle Čechů dotázaných v průzkumu zasloužila výhodnější podmínky půjček.

Tři z deseti oslovených, zejména ve věku mezi 30 a 40 lety, by nejvíce uvítali zvýhodněné půjčky pro manžele obecně. Nemalou podporu získaly ale i výhodnější půjčky pro nesezdané páry, přeje si je pětina lidí.

Návrhy na další zvýhodněné půjčky (údaje v %)

Manželské půjčky (zvýhodnění pro manželské páry) 29,5 Partnerské půjčky (zvýhodnění pro nesezdané páry) 20,2 Studentské půjčky (zvýhodnění pro studenty) 12,0 Zvýhodněné půjčky pro matky samoživitelky 11,8 Seniorské půjčky (zvýhodnění pro důchodce) 10,1 Jiný 2,1 Žádný 14,3 Zdroj: Cofidis



Další třetina dotázaných raději preferovala zvýhodnění půjček pro specifické skupiny jednotlivců. Nejčastěji byla zmiňována studentská půjčka, která měla dle očekávání největší poptávku u lidí do 26 let.

Každý osmý respondent by uvítal zvýhodněné půjčky pro matky samoživitelky. Desetina lidí se přiklonila ke zvýhodněným úvěrům pro seniory.

Stát mladým půjčuje na bydlení

Stát mladé lidi s malými dětmi podporuje již nyní, prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) jim na bydlení půjčí až 600 tisíc korun na 15 let. Žadatelé však musí splnit několik podmínek.

První zásadní podmínkou je věk zájemce o půjčku. Zažádat o ni mohou jak manželé, tak partneři či samoživitelé, musí však být mladší 36 let. Zároveň musí splnit i druhou podmínku - pečovat o dítě mladší šesti let.

V době podání žádosti navíc žadatelé nesmí být vlastníky či spoluvlastníky obydlí, ani nájemci družstevního bytu. Půjčku navíc mohou použít pouze na pořízení vlastního bydlení.

V roce 2016 SFRB přijal 45 žádostí o půjčku za téměř 26 miliónů korun. Bylo uzavřeno 17 smluv za necelých deset miliónů korun a do roku 2017 pak přešlo osm žádostí za téměř pět miliónů korun. V letošním roce SFRB plánuje půjčit až 50 miliónů korun, přičemž ke konci srpna evidoval 17 žádostí za téměř deset miliónů korun. Uzavřel celkem 14 smluv za necelých osm miliónů korun.