„Výstavby montovaných domů jsou velmi rychlé a v současné době jsou mezi klienty i velmi oblíbené. Vzhledem k rychlosti výstavby dochází ale často k ‚předběhnutí‘ administrativních kroků samotnou výstavbou, což doposud komplikovalo její financování,” uvedl pro Právo Karel Chábek z České spořitelny (ČS).

Nicméně oproti minulým letům, kdy klienti u některých bank s požadavkem na financování montovaných domů či dřevostaveb prostřednictvím hypotéky narazili, je v současné době pro ně situace příznivější. I tak se ale připravte na různé podmínky, které banky pro schválení úvěru požadují.

Stavbu provede zavedená společnost



Vzhledem k tomu, že výstavba montovaných domů proběhne během několika dnů a některé společnosti požadují od klientů zaplatit část ceny domu ještě před zahájením stavby, měli klienti mnohdy problém se získáním úvěru. Například museli ručit jinou nemovitostí, případně využili dočasný (předhypoteční) úvěr bez zástavy nemovitosti. Některé banky takto financují montované stavby i nadále, jiné se však už dokážou s touto situací vypořádat.

Například u České spořitelny klient získá až 90 procent ceny díla ještě před dokončením výstavby a zbylých 10 procent ceny díla po dokončení výstavby. „Speciální hypotéku pro dřevostavby a montované domy je možné využít, pokud výstavbu provádí firma z Asociace dodavatelů montovaných domů,” doplnil Chábek.

S požadavkem na ověřenou společnost provádějící výstavbu montovaných domů se setkáte i u mBank či UniCredit Bank.

„Financujeme dřevostavby, které jsou zhotoveny zavedenou společností provádějící montované dřevostavby,” zmínil Pavel Vlček z mBank, která klientovi poskytne mHypotéku až do 80 procent LTV (LTV vyjadřuje, v jakém poměru je hodnota půjčky k ceně nemovitosti).

„V případě montovaných dřevostaveb musí být zhotovitel montované dřevostavby zapsán na seznamu bankou akceptovaných typů montovaných dřevostaveb,” uvedl Petr Plocek z UniCredit Bank. Klient si tak může sjednat různé druhy hypoték určené pro financování rezidenčního bydlení až do výše 85 procent LTV.

Speciální způsob čerpání hypotéky

V Hypoteční bance mají nastaven speciální způsob čerpání hypotéky určený pro výstavby Moderního bydlení. „Klientovi umožníme čerpání bez ohledu na výši aktuální hodnoty nemovitosti dle předložených podepsaných smluv o dílo na realizaci montované stavby,” uvedla pro Právo mluvčí banky Marie Mocková. Banka zároveň vždy požaduje zajištění pozemkem.

„Uvolňujeme prostředky dle platebního kalendáře předložených smluv o dílo bez ohledu na aktuální rozestavěnost, tedy bez ohledu na aktuální zástavní hodnotu. To je možné do 90 procent výše úvěru, pro dočerpání zbývajících 10 procent musí být alespoň 90procentní rozestavěnost domu,” dodala Mocková.

Fér hypotéku až do 90 procent LTV poskytnou na stavbu montovaného domu ve Sberbank. „Klientovi čerpáme prostředky na výstavbu vždy maximálně do současné hodnoty nemovitosti. Nenabízíme speciální produkt, který by umožňoval zálohové čerpání dopředu, jak je u těchto typů výstaveb někdy žádané. V úvahu tedy připadá celkem běžné průběžné čerpání, tzn. odhadce průběžně monitoruje výstavbu a uvolňuje peníze z hypotečního úvěru,” doplnil mluvčí Jan Marek.

V Equa bank řeší financování montovaných domů v rámci standardní hypotéky na výstavbu.

„Pro schválení hypotéky nám klient dokládá příjmy a odhad nemovitosti (obsahující budoucí cenu nemovitosti a rozpočet stavby). Čerpání následně probíhá na základě předložených protokolů o stavu stavby, kde odhadce stanoví aktuální hodnotu nemovitosti. 80 procent z výše úvěru čerpáme do 100 procent hodnoty zajištění (tj. současné hodnoty nemovitosti). Zbylých 20 procent potom dočerpáme do schváleného LTV daného úvěru (maximálně však 90 procent),” upřesnila mluvčí banky Markéta Dvořáčková.

Dočasně bez zástavy



V Raiffeisenbank přistupují k financování montovaného domu dvěma způsoby. Pokud dodavatel montovaného domu od klienta nepožaduje úhradu kupní ceny před stavbou, ale až když je dům hotový, nabídnou klientovi standardní účelovou hypotéku.

„Pokud ale dodavatel vyžaduje peníze v době, kdy dům ještě nestojí, poskytneme klientovi úvěr, který není dočasně zajištěný a klient úvěr dozajistí, jakmile se montovaný dům zkolauduje a zapíše do katastru nemovitostí,” upřesnila pro Právo mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká. Zároveň dodala, že „období, kdy úvěr nemusí být zastavený domem, protože ještě není hotový, je maximálně šest měsíců”.

Podle Komerční banky je pro klienta, který se rozhodne financovat úvěrem stavbu montovaného domu, nejideálnější předhypoteční úvěr bez zajištění, který banka poskytuje do tří miliónů korun a čerpá jej proti dodavatelským fakturám. Následně je předhypoteční úvěr překlopen na standardní hypoteční úvěr s maximální výší LTV 90 procent.

„Oproti standardnímu hypotečnímu úvěru je potřeba bance předložit smlouvu o dílo s dodavatelem montovaného domu. Na základě této smlouvy a požadavku klienta banka poté uvolňuje jednotlivá čerpání předhypotečního úvěru. Po kolaudaci montovaného domu je možné předhypoteční úvěr splatit úvěrem hypotečním a začít s anuitním splácením,” doplnil Michal Teubner z Komerční banky.

Jiná nemovitost do zástavy

Další možností je poskytnout bance do zástavy jinou nemovitost.

„Klient může využít hypoteční úvěr, ale čerpání úvěru v průběhu výstavby je možné jen do aktuální výše hodnoty zajištění – maximálně 90 procent. Jako zajištění pak může posloužit například stavební pozemek, případně lze ručit jinou nemovitostí. Aktuálně v naší nabídce nemáme speciální produkt, který by umožnil úhradu investice do výstavby předem,” upřesnil způsob financování ve Wüstenrot Jiří Janeček.

Standardní hypotéku do 85 procent hodnoty zástavy poskytnou klientovi ve Fio bance.