Ve spolupráci se společností Broker Trust přinášíme několik příkladů absurdit, se kterými se můžete na finančním trhu setkat.

Předplacené poplatky

U investic - hlavně u podílových fondů - se můžete setkat s tzv. předplacenými poplatky. Jedná se o případy, kdy se investoři, kteří chtějí vkládat peníze do fondu pravidelně (například po dobu deseti let), rozhodnou, že nejdříve zaplatí poplatky za obhospodařování svých prostředků místo toho, aby poplatky platili průběžně. Investiční společnost jim za to zpravidla poskytne slevu.

Na první pohled to vypadá výhodně, investor by poplatky platil stejně, tak proč na nic neušetřit. Málokdo si ale uvědomí, že zpočátku několik měsíců bude splácet jen poplatky a peníze se mu začnou v investici reálně úročit až po jejich uhrazení.

„Výnosy, které by člověk získal, kdyby se mu peníze zhodnocovaly od začátku investice, mohou leckdy předčit díky slevě ušetřené peníze. Záleží tedy na výši nabízené slevy, délce investice, situaci na trhu a předpokládaném výnosu. Každý investor by měl tyto faktory vzít při rozhodování o způsobu investování a placení poplatků v potaz. Taktéž by se investor měl zamyslet nad tím, jak pravděpodobně využije tento předplacený objem – přeci jen kdo z nás ví, jak bude jeho život vypadat za 30 let?“ upozornil Jiří Pech ze společnosti Broker Trust.

Dvojí placení poplatků



Absurditou, která už ale podle odborníků nemá daleko k nesolidnímu jednání, je u investic dvojí placení poplatků. Jedná se třeba o případ, kdy poradenská společnost nabízí klientům možnost pravidelně investovat za fixní poplatek (honorář za zprostředkování investice). Co už ale firma nezmíní, je fakt, že klasický vstupní poplatek si strhává i fond, do kterého klienti peníze vloží.

„Takové dvojí placení poplatků je především věcí minulosti, ale klienti by stále měli být ostražití a vždy se zajímat ke komu, v jaké výši a za co poplatky směřují,“ dodal Pech. V některých případech, například když jsou klientovy peníze investovány prostřednictvím investičního životního pojištění do tzv. fondu fondů (fond, který investuje peníze do jiných podílových fondů) mohou být různé poplatky účtovány až třikrát.

Zdražování poplatků

I v pojišťovnictví obecně se klienti setkávají s celou řadou absurdních či absurdně vysokých poplatků. Například po loňském zavedení regulace provizí v životním pojištění, jejímž hlavním cílem bylo posílení ochrany klientů, některé pojišťovny paradoxně zvýšily vstupní poplatky za sjednání pojistné smlouvy.

„Absurdita spočívá v tom, že regulace se v reálu přičinila o prodražení pojištění pro klienty. Nejvyšší poplatek za sjednání smlouvy životního pojištění se navýšil na dvaapůlnásobek roční platby klienta,“ upozornil Dušan Šídlo.

Dodal, že v některých případech zavedly pojišťovny zpětně – už v době trvání pojištění – i poplatky za ukončení smlouvy, byť takový poplatek původně nepožadovaly.

Absurdní poplatky se nevyhýbají ani stavebnímu spoření. Jedna z tuzemských stavebních spořitelen ve svých sazebnících stále požaduje poplatek za snížení cílové částky. Přitom klient už při uzavírání smlouvy poplatek odvíjející se od výše cílové částky zaplatil.

U úvěrů na bydlení se stále absurdnějšími z hlediska celkového směřování trhu stávají poplatky za elektronickou administraci hypotéky. „Trend elektronizace administrativy bez poplatků pokračuje, ale nutno dodat, že velmi pomalu. I dnes se tak setkáváme v sazebnících s řadou poplatků za služby, kdy klient s bankou komunikuje elektronicky, a v podstatě jí tak šetří čas,“ doplnil Jiří Kryl z Broker Trust.