Největší dopad na nakupující mají slevy u potravin, kde akční cena motivuje k nákupu více než čtyři pětiny Čechů. V těsném závěsu je pak elektronika a spotřebiče, kdy sleva láká k nákupu dvě třetiny Čechů. Třetí příčku obsadila kosmetika nebo drogerie, kterou si ve slevě pořídí 57 procent kupujících.

„Ve slevách ráda nakupuje drtivá většina lidí. Více jak dvě pětiny lidí je dokonce aktivně vyhledávají,“ doplnila Dana Hakavcová z Profi Credit. Hranice výše slevy, která většinu lidí k nákupu přiměje, je zhruba 40 procent. A čím je sleva vyšší, tím ochota daný výrobek koupit pochopitelně stoupá.

Obchodníci to dobře vědí, proto slevové akce či výprodeje už dávno nejsou jen záležitostí prosince či ledna, kdy naprostá většina obchodů stávající sortiment zlevní o desítky procent, ale akční nabídky aktualizují po celý rok. Sledování slev a akcí se tak pro mnohé Čechy stalo každodenní součástí nákupních rituálů.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Podle údajů z loňského průzkumu agentury Ipsos pro společnost Hornbach jsou vůči slevám imunní pouhá tři procenta Čechů. Dokonce jsou mezi námi i takoví milovníci akčních nabídek, kteří koupí i to, co vlastně vůbec nepotřebují, hlavně, že je to ve slevě. V průzkumu se k tomu přiznala více než čtvrtina dotázaných.

Některým českým spotřebitelům nestačí jen slevy v tuzemských obchodech, vyrážejí za nimi i do zahraničí. Zhruba každý jedenáctý Čech nakupující ve slevách, jak ukázal průzkum Cetelem, se nejčastěji za zlevněným zbožím vydává do Německa, Polska, Velké Británie, Rakouska, Slovenska, USA či Itálie.

Nejsme v tom sami



Z průzkumu agentury Ipsos pro Profi Credit, který proběhl i v některých okolních zemích, též vyplynulo, že na nákupy ve slevách neletí jen lidé v Česku. Zatímco Češi nejvíce slyší na slevy u potravin, například v Polsku zase na zlevněný nábytek a sportovní vybavení.

Naopak třeba v Bulharsku k nákupu obyvatele nejméně láká levnější kosmetika.