Zvyšujete daně a nejste připraveni na krizi, cupoval Kalousek návrh rozpočtu

Kalousek zkritizoval zvýšení spotřební daně na alkohol, protože se netýká krabicového vína, které si bezdomovci kupují nejvíc, takže nejde o opatření proti alkoholismu, jak ho hájila ministryně Schillerová. Ta uvedla, že sice ministr zdravotnictví chtěl, aby se to zvýšení týkalo i vína a piva, ale ona to odmítla, protože by to poškodilo vinaře, neboť v okolních zemích tato daň také není uplatněna.

Odmítla i zrušit daň z nabytí nemovitosti, a to z finančních důvodů: „Je to 13,5 miliardy. Podpořila jsem jen osvobození bytů v rodinných domech.“ Obecně se proti takovému návrhu nepostavila, ale muselo by to podle ní udělat v rámci širší daňové reformy.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na pondělní schůzi vlády Foto: Petr Hloušek, Právo

Odmítla i výzvy ke zrušení zdanění technických rezerv pojišťoven, i když Kalousek řekl: „Za zhruba deset miliard je to drahé trvalé poškození české ekonomiky a pobídne to zahraniční majitele, aby si brali peníze z pojišťoven.“

Schillerová naznačila, že tlak je výsledkem lobbování pojišťoven, přitom pojišťovny odvádějí na daních přes jednu miliardu, zatímco banky 16 miliard: „Pojišťovny o tom vědí od poloviny roku 2018 a po debatě s pojišťovnami to rozkládáme na čtyři a půl roku. To nemají žádné jiné korporátní firmy.“ Ministryně postup shrnula: „Dodaňte to a příště tvořte rezervy podle evropské směrnice.“

Pojišťovny potřebují rezervy, řekl Kalousek

To ale odmítl Kalousek jako špatné pochopení evropské směrnice: „Všechny pojišťovny musejí mít nějakou minimální výši rezerv a ministryně říká - budete-li mít více, tak vám to zdaním.“ Podle něj přitom evropská směrnice tlačí pojišťovny na to, aby měly velké rezervy. Kalousek upozornil, že s tím nesouhlasila v připomínkovém řízení ani Česká národní banka.

Kalousek proto naznačil, že jde opět jen o snahu zvětšit příjmy rozpočtu a upozornil, že by deficit neměl činit 40 miliard. Platí zásada, že když jsou příjmy vyšší, tak se nemají zvyšovat výdaje, ale snižovat schodek.