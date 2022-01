Zhoršená prognóza ministerstva k růstu ekonomiky je podle analytiků realistická

V případě odhadovaných příjmů MF očekává, že stát by měl letos ve srovnání s loňským rokem získat méně na dani z příjmu fyzických osob i firem. Výnosy z dalších daní a sociálního pojištění by měly ale růst. V letech 2023 a 2024 by příjmy měly růst u všech daní i pojistného.