V americké věznici v 82 letech zemřel Bernie Madoff, strůjce největšího finančního podvodu v historii USA. Uvedla to agentura AP. Za zpronevěru desítek miliard dolarů byl odsouzen na 150 let odnětí svobody a k propadnutí majetku do výše 170 miliard dolarů (3,7 bilionu korun). Agentura AP uvedla, že zemřel přirozenou smrtí.