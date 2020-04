Zdražování zpomalilo. Zlevnil benzín, ceny vepřového ale stouply o čtvrtinu

„Růst cen v březnu mírně zpomalil. Je dobře, že inflace zklidňuje svůj růst. Poslední, co by česká ekonomika v tuto chvíli potřebovala, by byl vysoký růst cen. Kvůli pozastavení ekonomiky pravděpodobně k dalšímu růstu cen nedojde. Spíše naopak. Letos bychom už s vyšší inflací neměli mít problémy,” domnívá se ekonomka a ředitelka společnosti Bondster Jana Mücková.