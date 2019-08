Zbytečně riskovali, soudí expert o letu Smartwings s jedním motorem

„Je pravda, že pokud o jeden motor přišli, tak nemají žádnou zálohu. Nevím přesně, jaká byla příčina toho jednoho motoru, ale mohla by se projevit i na tom druhém. Takže pokud na jeden zbytečně dlouho letí, mohla by nastat opravdu kritická situace. Bývá proto dobrým zvykem, že se s tím letadlem přistane, kde to jde. Pokud letěli někde od Egejského moře, tak to je podle mě opravdu vzdálenost zbytečně velká,“ uvedl Tomáš Soušek, odborník na leteckou dopravu a redaktor časopisu Letectví a kosmonautika.