Zaměstnavatelé budou více nabírat než propouštět, zjistil průzkum

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 16 procent zaměstnavatelů, naopak šest procent očekává snižování jejich počtu. Na 77 procent oslovených firem uvedlo, že během čtvrtého čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus deset procent. V předchozím čtvrtletí to bylo plus sedm procent.