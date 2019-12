Zaměstnanci jaderných elektráren mají prověrku

„Od ledna potřebuje bezpečnostní prověření Národního bezpečnostního úřadu každý pracovník, který vstupuje například na blokové a nouzové dozorny nebo do obou kontejnmentů. V Temelíně se jedná o 36 míst, do kterých mohou vstoupit pouze lidé s prověrkou od Národního bezpečnostního úřadu,“ upozornil mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

Povinnost se přitom vztahuje nejen na zaměstnance elektrárny, ale i pracovníky dodavatelů. Prověrku vydává NBÚ na pět let, kdy na vydání rozhodnutí má 75 dní od podání žádosti. Zaměstnanci přitom musí například NBÚ doložit veškerý svůj majetek, příjmy a to i několik let nazpět.