Zákazy jsou likvidační, bědují hospodští

„Hospody jsou v hrozném propadáku. Tohle je prostě likvidační,“ postěžoval si Právu Vladimír Böhm, jenž jako důchodce pomáhá manželce s provozem Denis Hopper Baru v Karlových Varech-Rybářích, který na ni před časem převedl.

Stejně nelibě berou zpřísnění ostatní podnikatelé v pohostinství. „Krize, která postihla náš resort, se opět prohloubí, důvěra hostů se opět sníží,“ prohlásil předseda představenstva ostravského sdružení Unihost Zdeněk Blinka.

„Je to opravdu velký průšvih a nevím, z čeho budeme tentokrát provoz dotovat. Tohle opatření znamená i zkrácení směn pro barmanky a servírky,“ zlobil se Martin Holman, provozovatel restaurace Café Hostel v centru Českých Budějovic.

Zmínil, že slabší tržby byly i v září a pak přišly další zákazy. „Samozřejmě že i když léto bylo normální, rozhodně nám to nenahradilo jaro, kdy bylo zavřeno. Letošní rok je prostě zoufalý,“ dodal Holman.

„Když to sledujete, tak oni přitahují smyčku, jako by zatahovali oprátku na krku. To je hrozné,“ připodotkl Böhm. Karlovarský kraj je na tom podle něj hůře než jiné kraje, protože zde skončilo mnoho provozů a podniků, lidé přišli o práci a méně utrácejí v hospodách a restauracích.

A ti, co na pivo přijdou, to teď podle Böhma sotva stihnou. „Někteří chlapi dělají do čtyř do pěti hodin, jdou domů zaopatřit rodinu, pak si chtějí dát dvě tři piva, ale to už nemají šanci, protože musíme v osm večer zavřít,“ shrnul.

Asociace: večer je polovina tržeb

V gastro provozech se přitom po 20. hodině vytvoří polovina i více tržeb a tři čtvrtiny spropitného pro personál, upozornil pro ČTK Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků ČR. Restaurace teď podle něj budou jen přežívat, ale mnoho z nich to nezvládne. Proti uzavírání hospod a restaurací se ve čtvrtek vymezil i Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Podle Böhma by měl stát přispěchat na pomoc. „Z jedné strany to chápu kvůli nemoci, protože čísla rostou. Jestliže ale stát koná, jak koná, tak by se měl s podnikateli porovnat, měl by jim pomoci, odpustit jim sociální a zdravotní pojištění,“ konstatoval Böhm.

Blinka míní, že by se opatření měla dělat citlivěji a odstupňovaně. „Určitě by se mělo rozlišovat mezi velkými městy a venkovem. Mělo by se rozlišovat mezi provozovnami spíše zábavního charakteru a bary, kde je výměna hostů velká, a mezi restauracemi, kam se chodí lidé jen najíst,“ navrhl.