Zákaz aut se spalovacími motory je pro Fialu nepřijatelný

„Návrh na zákaz automobilů se spalovacími motory, to by ohrozilo existenčně řadu lidí, kteří u nás osobní automobil nepoužívají jako nějaký luxus nebo pro zábavu,” řekl Fiala.

Co se týče jaderné energetiky, je podle premiéra nutné najít v EU širší koalici zemí, která má zájem to prosadit. Takzvaná Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) nesmí podle Fialy znamenat zchudnutí občanů. Má za důležité využít nástroje, které EU nabízí, tak, aby to pro Česko bylo výhodné.