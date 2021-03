Zablokovaný Suez může ovlivnit až 15 procent kontejnerové dopravy

Delší blokáda Suezského průplavu by mohla ovlivnit deset až 15 procent světové kontejnerové dopravy, odhadují analytici společnosti Moody's. Kontejnerová loď Ever Given společnosti Evergreen o délce přes 100 vozů Škoda Fabia a hmotnosti necelých 795 letounů Airbus A380-800 v úterý uvázla a zatarasila cestu průplavem. Po několika hodinách se ji podařilo otočit, aby nebyla napříč, definitivní vyproštění však podle odborníků může za špatného počasí trvat několik dnů.