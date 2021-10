Z pražského letiště se bude v zimě létat do 92 destinací

Leteckou dopravu nadále výrazně omezuje koronavirová krize, provoz na letišti ovšem v posledních měsících pomalu roste.

„S radostí sledujeme obnovování dřívějších linek, spojení do nových destinací i narůstající frekvenci na stávajících linkách. Díky tomu jsme do poloviny října odbavili už přes tři miliony cestujících a doufáme, že díky novým spojením v zimním letovém řádu budou čísla dál růst. Zdaleka nejsme na počtech cestujících z roku 2019, ale s počtem destinací příliš nezaostáváme,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Z Prahy bude během zimy létat celkem 47 aerolinek včetně Eurowings, které na letišti otevřou svou novou základnu.

Nejvíce linek nabídne během zimy Ryanair, který bude létat do 26 měst, včetně Londýna, Krakova nebo Dublinu. Skupina Smartwings bude provozovat spoje do 20 destinací, například na Kanárské ostrovy, na Madeiru nebo do Paříže či Stockholmu. Eurowings budou po otevření základny létat z Prahy do 13 evropských míst, včetně Kanárských ostrovů či Barcelony.

S postupným oživováním letecké dopravy dopravci postupně obnovují své linky. British Airways opět spojí Prahu s letištěm City v centru Londýna, ČSA se vrátí na linku do Kodaně, Ryanair obnoví spojení do Barcelony, Paříže a Manchesteru a společnost Jet2.com linky do Birminghamu, Manchesteru, Leedsu a Newcastlu.

Kromě toho budou v nabídce během zimy i nové linky. Například Wizz Air bude nově létat z Prahy do Říma, Katánie a Neapole. Smartwings do Dubaje a Londýna. Linku do Tel Avivu budou v zimní sezoně nabízet také dopravci Israir Airlines, Blue Bird Airways a Arkia Airlines.