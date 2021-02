Z Prahy začnou mizet reklamní plochy JCDecaux, potrvá to dva roky

Přístřešky i reklamní plochy by tak od letošního podzimu měly začít mizet. Nejprve by podle schváleného harmonogramu měly být odstraněny v okrajovějších částech metropole, příští a přespříští rok pak mají zmizet i z centrálních částí.

Současná pražská koalice má boj s takzvaným vizuálním smogem v programu. Magistrát například loni začal odstraňovat billboardy nelegálně rozmístěné v různých částech Prahy. To by se mohlo týkat i některých ploch, které v ulicích, jako jsou Na Příkopě, Pařížská či Na Můstku v historickém centru metropole, provozuje právě JCDecaux.

Od října by se měla regulace ve dvou pásmech rozšířit na oblast sahající na jihu až na Nové Dvory, na severu do Troji, na východě do Malešic a na západě do Motola. Tato regulace se nicméně netýká pevných reklamních zařízení, jako jsou city light vitríny či billboardy u silnic. Na ty se vztahuje stavební zákon a pražské stavební předpisy.