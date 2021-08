Wizz Air chce do roku 2030 více než ztrojnásobit počet provozovaných letadel

Maďarská nízkonákladová letecká společnost Wizz Air hodlá do roku 2030 více než ztrojnásobit počet provozovaných letadel a přijmout 4600 nových pilotů. Firma to v pátek uvedla v tiskové zprávě. Wizz Air v současnosti provozuje zhruba 140 letadel, do roku 2030 chce jejich počet zvýšit na 500.