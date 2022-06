Výstavbu plynárenských projektů v EU může zbrzdit spor s neziskovkami

ClientEarth, Friends of the Earth Europe a další neziskové organizace vyzvaly Evropskou komisi (EK) k tomu, aby přezkoumala svou podporu výstavbě projektů, jež se týkají přepravy, skladování nebo dovozu plynu včetně potrubí a terminálů LNG.

Mezi nimi je například pobřežní plynovod EastMed, který, díky své délce 1900 kilometrů, má vést z Izraele přes Kypr až do Itálie. A v ohrožení může být i baltský plynovod vedoucí z Norska do Polska. Jeho stavba se už v minulosti jednou zdržela. Podle posledních informací by měl být uveden do provozu na konci roku.