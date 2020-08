Vydavatelství Mladá fronta jde do aukce s vyvolávací cenou 36 milionů

Vydavatelství Mladá fronta se bude prodávat formou elektronické aukce. Zájemci o mediální dům, který v květnu poslal insolvenční soud do konkurzu, se budou moci registrovat do 2. září, kdy bude i samotná dražba. Vyvolávací cena je na základě posudku 36 milionů korun, minimální příhoz pak 100 tisíc korun. Firma to uvedla ve čtvrtek.