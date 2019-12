Vodu někde nižší daň nezlevní

Cena vody se bude v příštím roce chovat zvláštně. Nejdřív většinou vzroste, ale po pár měsících by měla v celé republice nepatrně klesnout. Může za to takřka tradiční novoroční zdražování vodáren a pokles daně z přidané hodnoty (DPH). Ta by se měla u vody v květnu snížit z 15 na 10 procent. Díky tomu by lidé mohli něco málo uspořit, jenomže jisté to není.